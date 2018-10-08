В Токио закрывается самый большой рыбный рынок

В Японии закрывается большой рынок. Фото: Сегодня

Крупнейший в мире рынок морепродуктов "Цукидзи" в Токио прекращает свою работу.

Закрытие связано с подготовкой к Олимпиаде 2020 года, сообщает The Japan News.

7 октября состоялись последние торги для оптовиков. Был продан 160-килограмовый тунец за 4,38 миллиона иен или около $38 тысяч.

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Этот рыбный базар проработал в японской столице 83 года. Теперь на месте рынка столичные власти планирует возвести парковку, а "Цукидзи" переберется на новое место. Рынок откроется на искусственном острове Тоесу.