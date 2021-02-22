В Техасе из-за морозов погибли не менее 30 человек

11-летний Кристиан Пинеда / FAMILY VIA GOFUNDME

Из-за аномальных морозов, которые доходили до -18°С, в южном штате Америки, Техасе, случилась беда. Люди на время остались без электричества, отопления, доставки товаров и воды. В результате в штате погибли не менее 30 человек, а в 7 штатах вместе - около 60. Обычная температура в феврале в Техасе +5...15°С.

Против "Техасского совета по надежности электроснабжения ERCOT" и компании Entergy Corporation подала судебный иск на $100 млн мать, у которой 11-летний сын замерз дома. Она обвиняет коммунальщиков в грубой небрежности. Семья утверждает, что парень перенес переохлаждение, когда исчезло электричество и тепло в их мобильном доме во время худших морозов в штате за последние 30 лет. Об этом пишет ABC News.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В США растет число погибших в результате экстремальных холодов

Мать Кристиана Пинеда подала иск на коммунальщиков из-за смерти по причинам небрежности. Игнорируя предыдущие рекомендации по подготовке энергосистем к холодам произошел сбой в электросистеме и более 4 млн человек остались в морозы без тепла и электричества.

"Несмотря на то, что ERCOT и Entergy знали прогнозы погоды по крайней мере за неделю, и знали, что система не подготовлена ​​к таким морозам более 10 лет, они не приняли мер, которые могли бы предотвратить кризис, и были полностью не готовы справиться с кризисом", - говорится в иске.

Согласно иску, Кристиан умер в передвижном доме семьи в пригороде столицы штата, Хьюстона, когда делил постель с 3-летним братом под грудой одеял.

Президент США Джо Байден объявил штат зоной стихийного бедствия, что позволяет выделить из федерального бюджета средства на помощь жителям. По штату развернули пункты обогрева, раздачи воды и пищи, и расчищают от льда дороги, чтобы восстановить транспортное сообщение.

По данным государственных чиновников, в штате зафиксировано не менее 30 смертей. В частности, много от отравления угарным газом, когда люди использовали авто или генераторы, чтобы согреться. Против коммунальных компаний готовят десятки исков.

Покойный Кристиан был шестиклассником. Эмигрировал в США с семьей из Гондураса 2 года назад. Был здоровым парнем. За день до смерти впервые в жизни играл в снежки.

Компания Entergy, которая поставляет электроэнергию потребителям в штатах Техас, Арканзас, Луизиана и Миссисипи, опубликовала заявление: "Мы глубоко опечалены гибелью людей. Мы не можем давать комментарии в ожидании суда".

ERCOT, которая управляет электросетью с более 25 млн потребителей, сообщила, что еще не рассматривала иск, но ответит правильно.

Представители ERCOT заявили, что 15 февраля компания инициировала экстренное отключение электроэнергии после того, как снежная буря накрыла большую часть Техаса и привела к падению температур. Там добавили, что приняли решительные действия, чтобы избежать масштабного отключения электричества в целом штате.