В Тегеране задержали посла Великобритании

Британского посла обвинили в подстрекательстве акций протеста в Тегеране. Фото: 24 канал

В Иране во время антиправительственных протестов в столице Тегеране задержали посла Великобритании Роба Макейра за якобы "подстрекательство к протестам".

Посол присутствовал во время демонстраций перед Тегеранским университетом Амира Кабира. Там его и арестовали, сообщает иранское информационное агентство Tasnim.

Через несколько часов после задержания дипломата отпустили.

Однако 12 января его вызовут для дальнейших разъяснений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Иранские студенты требуют наказать виновных в авиакатастрофе

11 января в столице Ирана Тегеране люди вышли на акции протеста около трех университетов, чтобы почтить память погибших в авиакатастрофе украинского самолета Boeing 737. Кроме столицы Ирана, протесты прошли также на юге страны в городе Ширазе.

Самолет Boeing-737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился ночью 8 января вскоре после вылета из международного аэропорта Имам Хомейни, что в окрестностях Тегерана.

На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Среди жертв авиакатастрофы — 11 украинцев.



11 января Иран признал, что самолет Boeing нечаянно сбила иранская ракета, поскольку его приняли за вражеский объект.