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четверг, 26 августа 2021 05:11

В "Талибане" объяснили, почему женщинам не стоит выходить из дома

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В &quot;Талибане&quot; объяснили, почему женщинам не стоит выходить из дома
Женщинам в Афганистане запретили выходить из дома. Фото: Reuters

Женщин в Афганистане просят не выходить из дома без сопровождения, поскольку боевики еще "не обучены" их уважать.

Женщины не должны работать ради собственной безопасности, заявил представитель талибов, сообщает CNN.

Указание оставаться дома будет временным и позволит властям найти путь, чтобы гарантировать "уважение к женщинам", отметил представитель "Талибана".

Такие меры необходимы, поскольку военные "постоянно меняются и не учатся", добавил он.

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Ранее "Талибан" обещал уважать права женщин, когда возьмет на себя власть в стране. Мол женщинам будет разрешено выходить из дома без сопровождения, получать образование и работать. Однако обещание не выполнил.

В частности, в Кандагаре женщинам, которые работают в банке, сказали, что их работу теперь будут выполнять родственники мужского пола. Из других регионов поступали сообщения о том, что женщин не пускали на улицу в одиночку и заставляли носить паранджу.

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