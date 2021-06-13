В Швейцарии могут запретить пестициды

Такая продукция угрожает здоровью и окружающей среде. Фото: Pixabay

Швейцария может стать первой среди стран Запада и второй страной в мире, запретившей искусственные пестициды.

Об этом сообщает Reuters. Сегодня швейцарцы будут голосовать на референдуме по ряду вопросов, в частности, о запрете пестицидов.

Инициатива, вынесенная на всенародный опрос, направлена ​​на запрет использования искусственных пестицидов в течение 10 лет. Пока что подобные химические вещества запрещены только в Бутане.

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Сторонники запрета говорят, что продукция таких агрохимических гигантов, как швейцарская Syngenta, немецкие Bayer и BASF, угрожает здоровью и окружающей среде. Однако многие фермеры считают, что запрет приведет к росту цен на продукты питания, снижение рабочих мест и увеличение импорта продуктов питания.

В случае одобрения предложения в конституцию внесут поправки, в то время как правительство разрабатывает соответствующие законы для рассмотрения парламентом.

В Украине впервые провели скрининг загрязняющих веществ в реках Дон, Днестр и Днепр. В результате обнаружили пестициды, промышленные химикаты, стимуляторы и наркотические препараты.