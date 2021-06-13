В Швейцарии могут запретить пестициды

 
Ексклюзивы
1/5
В силовые структуры Беларуси берут склонных к садизму
В силовые структуры Беларуси берут склонных к садизму
Просмотров: 315
Если в социуме - говно, то так и поем"
Если в социуме - говно, то так и поем"
Просмотров: 288
Кремль берет Лукашенко под контроль, чтобы не рыпался на Запад
Кремль берет Лукашенко под контроль, чтобы не рыпался на Запад
Просмотров: 549
Бунт в КСУ: чего от Зеленского хотят судьи
Бунт в КСУ: чего от Зеленского хотят судьи
6 Просмотров: 1134
Вино Саакашвили и коровы Ляшко: как украинские политики начали лето
Вино Саакашвили и коровы Ляшко: как украинские политики начали лето
Просмотров: 1323
Вытолкнули Притулу, коалиция со "слугами": нардеп рассказал о ситуации в "Голосе"
Вытолкнули Притулу, коалиция со "слугами": нардеп рассказал о ситуации в "Голосе"
Просмотров: 684
Украину неделю будут заливать дожди. Где больше всего
Украину неделю будут заливать дожди. Где больше всего
Просмотров: 1512
Показали иконы на ящиках, в которых "хранили смерть"
Показали иконы на ящиках, в которых "хранили смерть"
Просмотров: 1089
Коронавирус вернется. Назвали даты
Коронавирус вернется. Назвали даты
Просмотров: 1917
Что происходит с ценами на бензин и дизтопливо
Что происходит с ценами на бензин и дизтопливо
Просмотров: 567
Фото
Все фото
3
4
4
3
4
В Турции при загадочных обстоятельствах погибла модель-украинка
В Турции при загадочных обстоятельствах погибла модель-украинка
Байден нарушил королевский протокол на саммите G7
Байден нарушил королевский протокол на саммите G7
Королева Елизавета II стала звездой вечера на G7
Королева Елизавета II стала звездой вечера на G7
Обнаружили человеческие останки у концлагеря Освенцим
Обнаружили человеческие останки у концлагеря Освенцим
Белорусы протестовали против Лукашенко на границе
Белорусы протестовали против Лукашенко на границе
Видео
Все видео
Русские крестьяне просят Меркель построить им дорогу
Русские крестьяне просят Меркель построить им дорогу
Мужчина встретил сына, которого украли почти 60 лет назад
Мужчина встретил сына, которого украли почти 60 лет назад
УЕФА не понравилось "Героям слава" на футболках Украины
УЕФА не понравилось "Героям слава" на футболках Украины
Показали забавные развлечения волчат из парка дикой природы
Показали забавные развлечения волчат из парка дикой природы
Мужчине, который дал пощечину президенту, грозит до трех лет тюрьмы
Мужчине, который дал пощечину президенту, грозит до трех лет тюрьмы
Интервью
1/5
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
1 Просмотров: 666
Зеленский оказался под олигархами
Зеленский оказался под олигархами
Просмотров: 477
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Просмотров: 396
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 2691
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Просмотров: 630
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
11 июня 2021
1 Просмотров: 918
Рапсодія розпаду
Україна має неминуче розпастися, розлетітися на клоччя. Занадто бо вона різна. Слобожанщина, скажімо, це щось одне, а Галичина – зовсім інше. ...
понедельник, 14 июня 2021 00:27

В Швейцарии могут запретить пестициды

  Комментировать
В Швейцарии могут запретить пестициды
Такая продукция угрожает здоровью и окружающей среде. Фото: Pixabay

Швейцария может стать первой среди стран Запада и второй страной в мире, запретившей искусственные пестициды.

Об этом сообщает Reuters. Сегодня швейцарцы будут голосовать на референдуме по ряду вопросов, в частности, о запрете пестицидов.

Инициатива, вынесенная на всенародный опрос, направлена ​​на запрет использования искусственных пестицидов в течение 10 лет. Пока что подобные химические вещества запрещены только в Бутане.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 40% украинских земель могут стать неплодородными

Сторонники запрета говорят, что продукция таких агрохимических гигантов, как швейцарская Syngenta, немецкие Bayer и BASF, угрожает здоровью и окружающей среде. Однако многие фермеры считают, что запрет приведет к росту цен на продукты питания, снижение рабочих мест и увеличение импорта продуктов питания.

В случае одобрения предложения в конституцию внесут поправки, в то время как правительство разрабатывает соответствующие законы для рассмотрения парламентом.

В Украине впервые провели скрининг загрязняющих веществ в реках Дон, Днестр и Днепр. В результате обнаружили пестициды, промышленные химикаты, стимуляторы и наркотические препараты.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Швейцарии могут запретить пестициды». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Руководитель штаба морской охраны бежал в Россию - СМИ
Руководитель штаба морской охраны бежал в Россию - СМИ Просмотров: 8451
Меркель разобраться с делом политзаключенного Романа Протасевича
Меркель разобраться с делом политзаключенного Романа Протасевича Просмотров: 8154
Львовские батяры устроили ретро-велопарад - фото
Львовские батяры устроили ретро-велопарад - фото
26
 Просмотров: 4104
Гороскоп на вторую половину июня: астролог шокировала прогнозом
Гороскоп на вторую половину июня: астролог шокировала прогнозом
 Просмотров: 3717
В голове не укладывается: кит выплюнул живого человека
В голове не укладывается: кит выплюнул живого человека Просмотров: 3438
Мир
Евро-2020: болельщик упал с верхней трибуны во время матча
Евро-2020: болельщик упал с верхней трибуны во время матча Просмотров: 261
Пугающая находка: под домом пенсионера обнаружили останки 17 человек
Пугающая находка: под домом пенсионера обнаружили останки 17 человек Просмотров: 639
Конец правления Нетаньягу: в Израиле выбрали новое правительство
Конец правления Нетаньягу: в Израиле выбрали новое правительство Просмотров: 297
Лидеры G7 назвали главные приоритеты для развития мира
Лидеры G7 назвали главные приоритеты для развития мира Просмотров: 135
Байден и первая леди США проводят встречу с Елизаветой ІІ
Байден и первая леди США проводят встречу с Елизаветой ІІ Просмотров: 90
Больше всего комментируют
6
Бунт в КСУ: чего от Зеленского хотят судьи
5
Сколько Зеленский будет платить преподавателям в Президентском университете
4
В Черновцах коммунальщики устроили кота на работу
2
Куратор батальона "Кривбасс" в "Праве на власть" несколько раз сманипулировал по поводу войны на Донбассе: фактчекинг
2
Скандал на Евро-2020: Украину представили под флагом РФ
Голосов: 171
Голосование Кто выиграет футбольное Евро-2020/21?
  • 1) Франция
  • 2) Испания
  • 3) Германия
  • 4) Англия
  • 5) Италия
  • 6) Португалия
  • 7) Бельгия
  • 8) Нидерланды
  • 9) другая сборная
Просмотреть