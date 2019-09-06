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пятница, 06 сентября 2019 01:50

В студию и штаб Навального ворвались силовики

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В студию и штаб Навального ворвались силовики
К Навальному пришли силовики. Фото: povin.com.ua

В штабе Навального восемь человек задержали и увезли на автозаке в неизвестном направлении.

"Восемь человек задержано в штабе Навального, их повезли куда-то на автозаке. Полиция по-прежнему находится в помещении штаба", - сообщает "ОВД-Инфо".

В среду вечером в студию YouTube канала "Навальный Live", офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и московский штаб политика пришли люди в масках для проведения обыска, о чем сообщил глава штаба Навального Леонид Волков. Также силовики находятся в московском центре сбора подписей Навального.

ОМОН пришел в студию "Навальный Live" незадолго до начала прямого эфира, который должен был провести сам Навальный. Дверь в студию выломали. Руководитель группы силовиков поручил никого не пускать в офис, в том числе адвокатов.

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В штаб Навального пришли несколько человек в балаклавах и люди в штатском; один из них представился следователем. Сотрудникам штаба сообщили о проведении следственных действий. Камеры видеонаблюдения силовики закрыли флагом России.

О причинах прихода силовиков официально не сообщается. По данным некоторых СМИ, это связано с делом против ФБК "об отмывании денег".

Об уголовном деле об "отмывании заведомо преступных денег" в ФБК Следственный комитет объявил 3 августа. Изначально в деле фигурировала сумма "порядка миллиарда рублей".

8 августа следователи провели обыски у сотрудников ФБК. Тогда же был наложен арест на счета фонда. В постановлениях на обыски вменяемая фонду сумма отмытых средств снизилась до 75 миллионов рублей.

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