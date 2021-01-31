В страшном ДТП погибли 10 человек

В результате ДТП на западе Кубы погибли по меньшей мере 10 человек, еще 24 получили травмы различной степени тяжести.
Страшная авария произошла в субботу, 30 января, в провинции Маябеке. Об этом сообщает агентство Reuters.
Пассажирами транспортного средства были 45 учителей, которые ехали из Гаваны на восток страны. Автобус упал в овраг.
Причины инцидента не уточняются.
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Вблизи поселка Богуслав Павлоградского района Днепропетровской в лоб столкнулись Mazda-6 и ВАЗ-2111. Последний от удара зарылся капотом в асфальт и загорелся. Двое погибших, еще один - тяжелом состоянии в больнице.
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