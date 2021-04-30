В страну неожиданно налетела саранча

Стая пустынной саранчи налетает на северо-восточное ливанский город Арсан, что на границе с Сирией, 23 апреля 2021 года / CNN

Армейские вертолеты опрыскал сельскохозяйственные угодья на северо-востоке Ливана, чтобы помочь фермерам бороться со стаей саранчи, которая прилетела.

Министерство сельского хозяйства страны заявило, что уничтожило большое количество вредителей. Об этом пишет CNN.

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Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Ливана Аббас Мортада заявил, что пока не было больших потерь в сельском хозяйстве, но есть опасения, что новые стаи могут перелететь на юг Ливана, где расположены основные сельскохозяйственные угодья страны.

"Нам удалось за короткое время уничтожить огромное количество саранчи, но части все же удалось бежать, и их все еще много в некоторых районах. Однако готовы ко всему, что может произойти", - сказал Мортада.

В регионе Баальбек-Хермель на северо-востоке преимущественно занимаются животноводством. Сейчас саранча уничтожила там только несколько вишневых плантаций. А вот на юге Ливана больше сельскохозяйственных земель.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН ФАО заявила, что это событие необычная для этого района. Ее причиной стало изменение направления ветра, который принес саранчу из Саудовской Аравии в Иорданию и далее в Сирию и Ливан.