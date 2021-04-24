В стране запретили охоту на волков

Словаччина заборонила вбивати вовків. Фото: travel-world.uа

С 1 июня 2021 года в Словакии запрещается охота на волков.

Животных включили в число защищенных. Их отстрел станет уголовным преступлением, сообщает Novinky.

"С июня будет запрещено не только убивать волка, но и ловить его, содержать в неволе, перевозить и продавать", - сказано в сообщении.

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Ранее в стране разрешали поймать 50 волков в течение сезона 2020/2021, обосновывая это увеличением популяции этого зверя и необходимостью охраны выращивания овец в горных районах.

"Стаи, в которых охотники убили лидеров, начали отдавать предпочтение охоте овец и подобной скоту как более доступной пищи", - отмечал министр охраны окружающей среды Ян Будай.

Официальные лица в Португалии возмутились массовым убийством 540 оленей и кабанов в охотничьей зоне в центре страны. Снимки убитых животных выложили в соцсетях.