В стране запретили охоту на волков

С 1 июня 2021 года в Словакии запрещается охота на волков.
Животных включили в число защищенных. Их отстрел станет уголовным преступлением, сообщает Novinky.
"С июня будет запрещено не только убивать волка, но и ловить его, содержать в неволе, перевозить и продавать", - сказано в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В городе объявили охоту на крыс
Ранее в стране разрешали поймать 50 волков в течение сезона 2020/2021, обосновывая это увеличением популяции этого зверя и необходимостью охраны выращивания овец в горных районах.
"Стаи, в которых охотники убили лидеров, начали отдавать предпочтение охоте овец и подобной скоту как более доступной пищи", - отмечал министр охраны окружающей среды Ян Будай.
Официальные лица в Португалии возмутились массовым убийством 540 оленей и кабанов в охотничьей зоне в центре страны. Снимки убитых животных выложили в соцсетях.
Комментарии