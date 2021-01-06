В стране зафиксировали самую низкую температуру в истории

В начале года часть Испании накрыли снегопады. Фото: Reuters

В Испании зафиксировали самую низкую температуру в истории Пиренейского полуострова.

Так, в Пиренеях на севере страны зафиксировали температуру -34,1 градуса. Об этом сообщает Государственное метеорологическое агентство страны.

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Предыдущий рекорд для всего полуострова зафиксировали в 1956 году - минус 32 градуса.

"В начале года центральную и северную часть Испании накрыли большие снегопады, синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни они только усилятся. Температура в среднем будет составлять 11 градусов", - говорится в сообщении.

В 1-й день нового года в Киеве зафиксировали 3 температурные рекорды. Минимальная температура воздуха не опустилась ниже 4,4 градуса тепла, что на 2,1 выше температуры для этого дня 1936 года.

Среднесуточная температура составила 5,9 градуса выше нуля, что на 1,8 выше рекордных значений температуры 1902-го и 2007 года. Максимальная температура поднялась до 8,5 градуса тепла, превысив предыдущее рекордное значение 1973-м.