В стране зафиксировали рекордную смертность от коронавируса в сутки

В Греции зарегистрировали рекордную смертность от Covid-19. Фото: Reuters

В Греции количество погибших от коронавируса увеличилась на 108 человек, что стало новым максимумом с начала пандемии.

Так, общее количество смертей, связанных с коронавируса, увеличилось до 1527. Об этом сообщает Ekathimerini.

Количество пациентов на ИВЛ в отделениях интенсивной терапии также выросла до нового максимума, достигнув 522.

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В то же время, Национальная организация здравоохранения сообщила о меньшем количестве новых случаев заражения в субботу - 2311 по сравнению с 2581 в пятницу и 3227 в четверг.

За прошедшие сутки, 21 ноября, в Украине обнаружили еще 12 079 случаев Covid-19. 138 зараженных умерли. Заболели 489 детей и 375 медработников. За минувшие сутки госпитализированы 1134 человека, выздоровели 4604 больных.