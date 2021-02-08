В стране возник дефицит марихуаны

Марихуана сушится на ферме на Ямайке / Wikipedia

Сильные дожди и засуха привели на Ямайке к дефициту марихуаны.

Пандемия коронавируса и ослабление законов в островной стране по употреблению марихуаны привели к росту спроса на наркотический продукт. Об этом пишет The Sun.

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Сезон ураганов в 2020-м и засуха привели к неурожаю на карибском острове.

"Прошлый год был худшим на моей памяти. У нас никогда не было такого количества неурожая. Это звучит смешно, что на Ямайке не хватает каннабиса, но так и есть. Это культурный конфуз", - сказал местный фермер Такайя Тристон Томпсон.

Фермеры говорят, что продажа марихуаны через легальные "Дома для выращивания травки" недоступна для многих ямайцев, потому что там марихуана стоит в 5-10 раз дороже, чем на улице.

Фермеры также несут убытки из-за резкого сокращения количества туристов, которые приплывали на остров в поисках наркотиков.

Генеральный директор "Ямайской ассоциации производителей каннабиса" Пол Берк говорит, что покупатели теперь не боятся преследования, потому что власть позволяет иметь при себе небольшое количество наркотика. Он добавил, что стереотипы, связанные с каннабисом, уменьшаются в мире, и все больше людей принимают этот препарат во время пандемии за его ожидаемые терапевтические и лекарственные свойства.

Ямайка, которую иностранцы давно связывают с марихуаной, регги и растафарианство, позволила регулируемую индустрию медицинской марихуаны и декриминализировала небольшое количество наркотиков в 2015-м. Люди, которых поймали с 56 граммами или меньше каннабиса, должны заплатить небольшой штраф и не подлежат аресту или суду. Власти страны также позволяет выращивать до 5 растений, а растафариан законом разрешено курить каннабис в религиозных целях.