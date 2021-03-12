В стране воруют по 10 собак в день

Породистой щенок / Getty Images

В Великобритании мошенники используют ультрафиолетовую краску, чтобы обозначить дома, откуда собираются украсть породистых собак. Такие массовые маркировки были обнаружены на стенах и воротах в Лестершире.

Сайт о пропавших без вести домашних животных Dogs Lost сообщил о росте в стране краж собак в прошлом году на 170%. Об этом пишет Daily Star.

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На прошлой неделе на ферме в Галлатони схватили спрингер-спаниеля, но его спасли от грабителей вооруженные полицейские.

По последним исследованиям, средняя цена за породистого щенка за последний год выросла более, чем вдвое. В стране воруют примерно 10 собак в день, и все еще продолжается карантин, несмотря на вакцинацию в Соединенном Королевстве.

Собачники стали носить нательные камеры, когда выводят домашних животных на прогулку, из-за опасений кражи. Собачьи воры нацелились на пешеходов, сады, питомники и частные дома. Полиция призвала общественность усилить бдительность, потому что массовые кражи собак в стране приводят к росту цен на этих животных.

Цены в некоторых породистых щенков достигают $5580. Владельцы иногда вынуждены выкупать своих домашних любимцев у воров за $1,4 тыс.-$3,5 тыс.