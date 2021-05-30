В стране снижается количество новых заражений коронавирусом

Самый высокий показатель инфицирования зафиксировали в Тюрингии. Фото: dw.com

В Германии продолжается снижение количества новых заражений на коронавирус.

Так, в одной из федеральных земель число заражений коронавируса на 100 тысяч человек за последние семь дней не превышает 50, сообщает DW.

Однако правительство призывает жителей страны оставаться осторожными.

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Самый высокий показатель заражений зафиксировали в Тюрингии - 47,5, а самый низкий - в Мекленбурге-Передней Померании - 14,7.

Нынешние цифры по заражения являются самыми низкими с середины октября прошлого года.

За прошедшие сутки, 29 мая, в Украине первую дозу вакцины от Covid-19 получили 8592 человека. Полностью иммунизированных - 1473 человека.