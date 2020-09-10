В стране самое меньшое количество новых больных за время пандемии

Люди в кафе в Стокгольме в середине апреля / Reuters

В Швеции на прошлой неделе провели 120 тыс. тестов на COVID-19. Только 1,3% - положительные. Это самый низкий показатель с начала эпидемии. Эксперты утверждают, что стратегия не вводить жесткого карантина оправдала себя. Выработался коллективный иммунитет.

На пике болезни количество новых больных достигало 19%. Далее все время уменьшалось. Сейчас 1,3%. Об этом пишет британская The Daily Mail.

"Наша стратегия была последовательной и устойчивой. Вероятно, теперь у нас ниже риск распространения коронавируса", - заявил директор шведского Агентства общественного здравоохранения Йоган Карлсон.

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Власть в Стокгольме в начале пандемии утверждала, что вирус будет длительной проблемой. Поэтому людям лучше продолжать заниматься своими делами и развивать иммунитет. Призвала работать из дома, если возможно. Школы, бары и рестораны в основном оставались открытыми. Людей призывали держаться на расстоянии 1,5 м. друг от друга. Не требовали носить маски в магазинах или транспорте.

Сначала ученые назвали такой подход неразумным. Некоторые прогнозы свидетельствовали, что могут умереть до 180 тыс. человек из 10 млн. населения. Однако, этого не произошло.

По количеству смертей на миллион жителей Швеция занимает пятое место в Европе после Бельгии, Великобритании, Испании и Италии. По сравнению со скандинавскими соседями, в стране смертность от коронавируса, почти в 10 раз выше. Если в Швеции 578,46 смертей на миллион жителей, то в Финляндии - 60,82, а в Норвегии - 48,7. В Украине - 68,12.