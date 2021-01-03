В стране произошло десять землетрясений за ночь

Все толчки зафиксировали в городе Коувола. Фото: Reuters

В Финляндии, в городе Коувола произошла серия небольших землетрясений.

Первое землетрясение зафиксировали чуть раньше трех часов ночи, а к семи утра произошло еще девять. Об этом свидетельствуют данные Института сейсмологии при Университете Хельсинки.

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По данным спасателей, им поступил ряд звонков от жителей района Кория, в 6 км от центра Коувола. Люди жаловались на тряску в квартирах и странные звуки.

Опасных ситуаций или несчастных случаев не произошло.

По предварительным данным, землетрясений было минимум десять, самый большой имел магнитуду 2.0.

Этой ночью, 3 января, около полуночи в селе Барбово Мукачевского района Закарпатской области произошло землетрясение. Подземные толчки были магнитудой около 1,8 на глубине 3,7 км.