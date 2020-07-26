В стране подозревают первый случай заражения коронавирусом

В Северное Корее вводят чрезвычайное положение ФОТО: Getty Images

В Северной Корее ввели чрезвычайное положение после того, как обнаружили мужчину с симптомами коронавируса.

Созвали срочное заседание Политбюро после того, как в стране заподозрили первый случай заражения. Больной нелегально пересек границу с Южной Кореей. Сбежал туда три года назад, пишет The Guardian.

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В приграничном Кэсоне ввели строгий карантин. Больного и всех, с кем он контактировал, изолировали. О результатах тестов ничего не сообщают. Ким Чен Ын заявил, что вирус уже мог попасть в страну.

Ким Чен Ын впервые за три недели появился на публике и выступил с агрессивными заявлениями