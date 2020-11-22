В стране отменили самую новогоднюю вечеринку

В последние годы сотни тысяч людей регулярно посещали традиционную вечеринку у берлинской достопримечательности. Фото: Reuters

В связи с пандемию коронавируса в Берлине отменили новогоднюю вечеринку у Бранденбургских ворот.

Это самая традиционная новогодняя вечеринка в Германии. Об этом сообщает Bild.

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"Не будет больших вечеринок и семейных посиделок. В противном случае нам грозит следующая волна инфекций в феврале. Даже в Берлине людей не приглашают на вечеринку у Бранденбургских ворот", - заявила сенатор по экономическим вопросам Рамона Поп.

20 ноября во Германии снова зарегистрировали самое высокое количество заражений с начала эпидемии, побила последний рекордный показатель, зафиксированный за неделю до того.