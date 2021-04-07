В стране отменили киноцензуру

Италия отменила киноцензуру. Фото: Reuters

Власти Италии отменила цензуру на кинофильмы.

Речь идет о моральных и религиозные аспекты, сообщает The Guardian.

"Система контроля, которая позволяла государству влиять на свободу художников, окончательно остановили", - отметил глава Минкульта страны Дарио Франческини.

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Отныне в Италии невозможно запретить выпуск фильма. Также нельзя требовать его изменения.

В то же время, авторы кинокартин должны будут маркировать свои работы в соответствии с возрастом аудитории, для которой снимался фильм.

Маркировка контролировать специально созданная комиссия из 49 представителей индустрии кино.

Украинский фильм "Стоп-земля" покажут в Нью-Йорке. Его отобрали в программу фестиваля New Directors / New Films.