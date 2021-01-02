В стране от Covid-19 вакцинировали 10% населения

Израиль вакцинировал от Covid-19 миллион населения. Фото: Reuters

В Израиле первую дозу прививки от коронавируса получили уже миллион человек.

В стране вакцинировали десятую часть населения, сообщает Times of Israel.

Премьер-министр Израилья Биньямин Нетаньяху посетил пункт вакцинации в городе Умм-эль-Фахм и присутствовал при вакцинации миллионного гражданина страны.

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Израиль стал первой страной в мире, где первую дозу вакцины от коронавируса получили 10% населения страны.