В стране нет больных на Covid-19 и вскоре вакцинируют все население

Министр здравоохранения Палау доктор Емайс Робертс стал первым человеком в стране, который получил вакцину против Covid-19 / CNN

Группа островов в Тихом океане, которая является одним из немногих мест на Земле, где нет больных на Covid-19 может стать одной из первых стран, в которой всех вакцинируют от этой болезни.

Республика Палау - архипелаг, где живет около 18 тыс. человек. Она получила в субботу 1-ю партию вакцины, разработанную американской компанией Moderna. На следующий день началась вакцинация. Об этом пишет CNN.

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В 1-й партии было 2,8 тыс. доз, которые будут вводить 2 сцеплениями с интервалом в 28 дней. Согласно заявлению МОЗ Палау, медики, ключевые должностные лица и уязвимые группы будут 1-е, кто получит вакцину.

По данным ВОЗ, в стране не зарегистрировано ни одного случая коронавируса или смерти от него.

В январе 2020-го, когда вирус начал распространяться по Азиатско-Тихоокеанскому региону, Палау одна из первых ввела строгий пограничный контроль. К марту границы были полностью закрыты, а к апрелю началось массовое тестирование граждан. Эти меры стали ключевыми для предотвращения распространения Covid-19.

Палау - независимое государство, которое имеет тесные связи с США, и доступ к американской программе массовой вакцинации против Covid-19, известной как Operation Warp Speed.

Архипелаг занимает площадь 459 кв. км. Этот небольшой размер позволяет ей стать одной из первых стран, которая может прививать все население от Covid-19.