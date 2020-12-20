В стране начали массовую вакцинацию от Covid-19

Первыми в стране были вакцинированы премьер-министр и министр здравоохранения. Фото: Reuters

По всему Израилю начали вакцинацию от коронавируса медицинского персонала.

Вакцинацию начали после того, как накануне премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху и министр здравоохранения страны Йоэль Эдельштейн были вакцинированы первыми в стране, передает 7 канал.

"Это одна маленькая инъекция для человека и огромный скачок для нашего здоровья. Иди, сделай прививку!", - пошутил Нетаньяху после прививки.

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Сейчас в Израиле есть около 700 000 вакцин. К концу месяца ожидается прибытие еще как минимум трех миллионов доз вакцины.

Министр здравоохранения страны Эдельштейн доволен количеством израильтян, которые зарегистрировались для получения вакцины от коронавируса.

"Я был счастлив, узнав, что центры ОГЗ буквально не выдержали давления со стороны заявителей. Это свидетельствует об ответственности людей и об их желании пройти вакцинацию", - отметил он.

В Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса. Премьер Британии Борис Джонсон сказал, что вирус может быть на 70% больше заразным.