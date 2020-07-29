В столицу Беларуси стягивают войска

По Минску ездят колонны военных. Фото: Telegram

В Беларуси, на улицах Минска ездят колонны военной техники с солдатами.

В то же время, по всей территории страны перебрасывают внутренние войска, десантников и пограничников, а на основной транзитной магистрали страны М1 войска устанавливают палатки. Об этом сообщает Telegram канал NEXTA Live в среду, 29 июля.

"Зачем это и на какой срок - пока неизвестно", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на сопровождающих машинах были номера Витебской области. Конечным пунктом одной из замеченных колонн стала военная часть 5448, расположена в белорусской столице.

По Минску ездят колонны военных. Фото: Telegram

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"Сегодня мы получили несколько десятков сообщений о том, что в Минск и, соответственно, по Минску двигалась большая колонна техники с солдатами", - говорится в сообщении.

Под Минском задержали 32 боевиков "иностранной частной военной компании". Деталей о задержании пока не сообщается.