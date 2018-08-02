В столице Зимбабве массовые беспорядки

В Зимбабве массовые беспорядки. Фото: Корреспондент

Оппозиция спровоцировала в среду массовые беспорядки в столице Зимбабве Хараре. В результате три человека погибли после того, как военные начали разгонять протестующих, при этом был открыт огонь боевыми патронами.

Сначала у здания избирательной комиссии собралась толпа сторонников основной оппозиционной партии "Движение за демократические перемены" (ДДП), которые выражали недовольство объявленными итогами президентских и парламентских выборов. Согласно официальным данным, распространенным избирательной комиссией, правящая партия "Африканский национальный союз Зимбабве - Патриотический фронт" получила две трети мест (144) в Национальном собрании (нижней палате парламента), что позволит ей вносить изменения в конституцию страны, сообщило агентство Reuters.

Манифестанты начали жечь машины, бросать камни в полицейских. Правоохранители применили против протестующих слезоточивый газ, а после к разгону демонстрантов были привлечены военные.

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Активисты ДДП считают результаты, согласно которым их партия получила 61 место в нижней палате (с 210), сфальсифицированными и требуют отмены выборов. Лидер оппозиции Нельсон Чамиса в среду вновь объявил о победе своих сторонников.