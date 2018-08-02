В столице Зимбабве массовые беспорядки

 
Ексклюзивы
1/5
Юные и сексуальные - улицами Львова прошли полуобнаженные девушки
Юные и сексуальные - улицами Львова прошли полуобнаженные девушки
Просмотров: 34588
Объяснили, почему гривна обесценивается
Объяснили, почему гривна обесценивается
2 Просмотров: 792
Когда Константинополь рассмотрит вопрос томоса Украине
Когда Константинополь рассмотрит вопрос томоса Украине
Просмотров: 909
Те, кто "клянутся" в любви к Украине: назвали выгодных Путину кандидатов
Те, кто "клянутся" в любви к Украине: назвали выгодных Путину кандидатов
Просмотров: 1332
"Стуса убили из-за его таланта" - историк
"Стуса убили из-за его таланта" - историк
Просмотров: 1098
Осенью встретимся на баррикадах
Осенью встретимся на баррикадах
3 Просмотров: 5742
Как в Авдеевке праздновали четвертую годовщину освобождения города от оккупантов
Как в Авдеевке праздновали четвертую годовщину освобождения города от оккупантов
Просмотров: 2169
"Махно играл и гонял гусей" - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
"Махно играл и гонял гусей" - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
Просмотров: 351
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
2 Просмотров: 5355
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
8 Просмотров: 6201
Фото
Все фото
1
7
9
10
6
Патрульным собакам выдали ботинки
Патрульным собакам выдали ботинки
Почему Мадонна сбежала от Трампа в Европу
Почему Мадонна сбежала от Трампа в Европу
Григорий Лепс избил журналистку: фото красотки
Григорий Лепс избил журналистку: фото красотки
Открыли первую в мире скульптурную галерею среди моря
Открыли первую в мире скульптурную галерею среди моря
1 на 500 миллионов: женщина родила малышей с двух разных маток
1 на 500 миллионов: женщина родила малышей с двух разных маток
Видео
Все видео
Бульдозер раздавил десятки элитных автомобилей на $5 млн
Бульдозер раздавил десятки элитных автомобилей на $5 млн
Украинская православная церковь США отметила 100-летие
Украинская православная церковь США отметила 100-летие
Говорил правду о Крыме - появилась информация об убитом российском журналисте
Говорил правду о Крыме - появилась информация об убитом российском журналисте
Измученный, но не сломленый - на пепелище спасли пса
Измученный, но не сломленый - на пепелище спасли пса
Женщина позвонила в полицию, чтобы пожаловаться на грибы в пицце
Женщина позвонила в полицию, чтобы пожаловаться на грибы в пицце
Интервью
1/5
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
4 Просмотров: 1620
"Заповит" Шевченко исказили
"Заповит" Шевченко исказили
Просмотров: 3411
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
Просмотров: 693
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
2 Просмотров: 4986
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 1116
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 июля 2018
Просмотров: 1125
Зроблено в Україні
— Батьку, якби французам захотілося знімати продовження фільму "Невезучі", то замість П'єра Рішара на головну роль варто запросити тебе, ...
четверг, 02 августа 2018 00:55

В столице Зимбабве массовые беспорядки

  Комментировать
В столице Зимбабве массовые беспорядки
В Зимбабве массовые беспорядки. Фото: Корреспондент

Оппозиция спровоцировала в среду массовые беспорядки в столице Зимбабве Хараре. В результате три человека погибли после того, как военные начали разгонять протестующих, при этом был открыт огонь боевыми патронами.

Сначала у здания избирательной комиссии собралась толпа сторонников основной оппозиционной партии "Движение за демократические перемены" (ДДП), которые выражали недовольство объявленными итогами президентских и парламентских выборов. Согласно официальным данным, распространенным избирательной комиссией, правящая партия "Африканский национальный союз Зимбабве - Патриотический фронт" получила две трети мест (144) в Национальном собрании (нижней палате парламента), что позволит ей вносить изменения в конституцию страны, сообщило агентство Reuters.

Манифестанты начали жечь машины, бросать камни в полицейских. Правоохранители применили против протестующих слезоточивый газ, а после к разгону демонстрантов были привлечены военные.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Во время выступления президента прогремел взрыв: десятки раненых

Активисты ДДП считают результаты, согласно которым их партия получила 61 место в нижней палате (с 210), сфальсифицированными и требуют отмены выборов. Лидер оппозиции Нельсон Чамиса в среду вновь объявил о победе своих сторонников.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В столице Зимбабве массовые беспорядки». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Сексуальная Эмбер Херд случайно обнажила грудь на улице
Сексуальная Эмбер Херд случайно обнажила грудь на улице
9
 Просмотров: 153867
Измена на видео: показали фото предполагаемой любовницы мужа Ани Лорак
Измена на видео: показали фото предполагаемой любовницы мужа Ани Лорак
11
 Просмотров: 90883
Жаркие вечеринки и крошечные бикини: как проводят лето потомки монархов
Жаркие вечеринки и крошечные бикини: как проводят лето потомки монархов
31
 Просмотров: 59343
Юные и сексуальные - улицами Львова прошли полуобнаженные девушки
Юные и сексуальные - улицами Львова прошли полуобнаженные девушки
27
 Просмотров: 34534
Григорий Лепс избил журналистку: фото красотки
Григорий Лепс избил журналистку: фото красотки
9
 Просмотров: 30458
Больше всего комментируют
49
Засуха в Крыму уничтожил 10 тыс гектаров посевов
20
Мороженое по 5 копеек и полнотелые женщины: показали на видео Киев 1960-х
8
"Сделаем из Крыма остров" - военный рассказал о наступление русских
7
Полиция задержала убийц АТОвцa "Сармата"
7
Порошенко дал срочное задание по России
Голосов: 3375
Голосование Какой из этих боёв с участием украинских боксёров вам запомнился больше всего?
  • 1) Александр Усик - Мурат Гассиев
  • 2) Виталий Кличко - Леннокс Льюис
  • 3) Владимир Кличко - Александр Поветкин
  • 4) Владимир Кличко - Энтони Джошуа
  • 5) Василий Ломаченко - Хорхе Линарес
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua