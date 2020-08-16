В Стамбуле обвинили Байдена в невежестве

Байден высказался в поддержку турецкой оппозиции. Фото: Reuters

В воскресенье, 16 августа Турция осудила высказывания кандидата в президенты Соединенных Штатов Америки от Демократической партии Джо Байдена, поддержать политических противников турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Это произошло из-за комментарии Байдена в интервью, снятом "Нью-Йорк Таймс" еще в декабре. Данное видео появилось только в субботу и мгновенно вызвало широкую реакцию в соцсетях, передает Интерфакс-Украина.

В интервью, отвечая на вопрос о Эрдогана, Байден назвал турецкого президента "самодержцем" и раскритиковал его политику в отношении курдов. Он также высказался в поддержку турецкой оппозиции.

"То, что я думаю, мы должны сделать, так это поменять подход к нему, и дать понять, что мы поддерживаем оппозиционное руководство", - заявил Байден.

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По его словам, соперников Эрдогана необходимо "подбодрить", чтобы помочь им одержать победу, но не с помощью переворота, а на выборах.

"Анализ ситуации в Турции Джо Байденом основывается на чистом невежестве, высокомерия и лицемерии. Дни, когда вы отдавали Турции приказы, прошли. Но если вы все еще думаете, что можете попробовать, будьте нашим гостем. Вы заплатите за это.", - написал пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калин в Twitter.

Ранее сообщалось, что Россия использовала бывшего "регионала", а сейчас внефракционный нардепа Андрея Деркача, чтобы повлиять на выборы в США. В частности, подорвать репутацию кандидата в президенты Джо Байдена.