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среда, 20 января 2021 04:15

В США зафиксировали рекордное количество смертей от Covid-19

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В США зафиксировали рекордное количество смертей от Covid-19
США находятся на первой позиции рейтинга стран, наиболее пораженных пандемией. Фото: Reuters

Во вторник, 19 января, в США количество умерших от Covid-19 превысило 400 тысяч.

Об этом со ссылкой на данные Университета Джона Хопкинса сообщает The Hill.

Ежедневно от осложнений коронавируса умирает более 3 тысяч американцев, что "превышает количество погибших во время террористического акта 11 сентября 2001". Новые 100 тысяч летальных случаев в стране зарегистрировали всего за 36 дней.

Сейчас в США на лечении находятся более 124 тысяч человек из активным ходом коронавируса, на прошлой неделе этот показатель достигал 130 тысяч. В то же время эксперты опасаются, что распространение нового штамма Covid-19 приведет к новым всплескам.

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В частности, штамм коронавируса из Великобритании, до марта может стать доминирующим в Соединенных Штатах Америки.

В рейтинге самых пораженных пандемией Covid-19 США находятся на первой позиции. По количеству смертей за ними следуют Бразилия (около 210 тысяч умерших), а также Индия и Мексика (около 150 тысяч умерших).

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