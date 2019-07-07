В США внезапно умер известный актер

Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет. Фото: ТАСС

В США умер известный 20-летний актер Камерон Бойс.

О трагедии в официальном заявлении сообщила семья Кэмерона, передает 24tv.ua.

"Мы с сожалением сообщаем, что сегодня утром мы потеряли Камерона. Он умер во сне после лечения ... Мир несомненно потерял одного из самых ярких актеров", - написали родственники Кэмерона Бойса.

Камерон Бойс был восходящей голливудской звездой, которому урочили большую славу. Родился он 28 мая 1999 в Лос-Анджелесе. В 2011 году актер дебютировал на телеэкранах: он сыграл второстепенную роль в сериале "Держись, Чарли". Мальчик, которому в то время было всего 12 лет, привлек внимание представителей студии Disney, которые предложили ему контракт.

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После этого Камерон Бойс получил немало предложений от режиссеров и сыграл роли в фильмах и сериалах: "Зеркала", "На крючке", "Танцевальная лихорадка", "Одноклассники", "Лив и Мэдди", "Наследники", "Дневник геймера", "Летний лагерь". Всего в его фильмографии насчитывается 16 кинолент.

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