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среда, 18 декабря 2019 09:32

В США создадут космические войска

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В США создадут космические войска
США создаст космические войска. Фото: DW.

В США создают космические войска для операций в космосе и защиты от агрессии. Законопроект о создании шестого рода войск вошел в оборонный бюджет США на 2020-й.

Его накануне одобрил Конгресс США, передает Deutsche Welle.

В космические войска вступят от 15 до 20 тыс. человек из состава Военно-воздушных сил. Предполагается, что, кроме ВВС, они также будут взаимодействовать с наземными силами, Морским флотом и сухопутными войсками.

Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что это решение - "большой шаг для американцев".

Еще неизвестно, какое вооружение будет в новых войсках.

НАТО хочет признать космос своей новой оперативной сферой. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, министры иностранных дел объявят космос пятой оперативной сферой военной деятельности, передает журналистка NPR News Терри Шульц.

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