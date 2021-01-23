В США сорвали джек-пот в $ 1 млрд. Это второй крупный выигрыш за эту неделю

В американском штате Мичиган сорвали джек-пот в $ 1 млрд. ФОТО: pixabay.com

В американском штате Мичиган сорвали джек-пот в $ 1 млрд. Это выигрыш от национальной лотереи Mega Millions, что обеспечивает его владельцу выигрыш в $ 1 млрд.

Об этом сообщается в официальном пресс-релизе Mega Millions.

Это второй крупнейший джек-пот этой лотереи за всю ее историю и 18-й из всех разыгранных.

Крупнейший джек-пот Mega Millions в $ 1,53 млрд сорвал житель Северной Каролины 23 октября 2018. Но обладатель билета получил $ 739,6 млн наличными после уплаты всех налогов и сборов.

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Следующий розыгрыш Mega Millions состоится 26 января и его джек-пот установлен на минимальном значении в $ 20 млн.

Кстати, 21 января также определился победитель второй крупнейшей американской национальной лотереи - Powerball. Счастливчиком стал житель штата Мэриленд с выигрышем $ 731 млн.

7 июня 2018 года житель с юго-востока Франции второй раз подряд выиграл джек-пот в национальной лотерее "Мой миллион". Математики считают, что вероятность этого составляет один на 16 трлн.