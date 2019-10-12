В США расследуют деятельность адвоката Трампа в Украине

Прокуратура США ведет расследование против адвоката президента Дональда Трампа Рудольфа Джулиани.
Федеральных прокуроров Манхэттена интересует, не нарушил ли Джулиани закон о лоббизме во время своей работы в Украине. Следователи изучают его действия, направленные против американского посла в Украине Мари Йованович, которую отозвали весной, сообщает The New York Times.
Расследование связано с делом против двух помощников Джулиани бизнесменов Льва Парнаса и Игоря Фруман. Их обвиняют в нарушении правил финансирования избирательной компании Трампа и незаконных пожертвованиях конгрессмену, чьей помощью они хотели заручиться для смещения Йованович.
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Джулиани все обвинения отрицает, но признает, что он и его помощники работали вместе с украинскими прокурорами. Собирали потенциально опасную информацию о Йованович, бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера и других лиц.
Мари Йованович отстранили от должности посла США в Украине, потому что она настаивала, чтобы личные просьбы адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джулиани о проведении расследований в Украине передавали через официальные каналы. А не через нее. Такую причину назвало агентство Associated Press со ссылкой на бывшего дипломата, который говорил с Йованович.
Мари Йованович 11 октября пришла свидетельствовать в Конгресс.
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