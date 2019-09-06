В США против возвращения России к G8

В Конгресс США внесли резолюцию против РФ. Фото: UA.NEWS

В палату представителей США внесли проект резолюции против возвращения России в G8.

Проект внес конгрессмен от Демократической партии Альбио Сайрус. Документ разместили на сайте конгресса США.

"Палата представителей США призывает всех лидеров "Большой семерки" выступить против возвращения России", - говорится в документе.

Москва может вернуться в G8 только после выполнения определенных условий. Кремль должен уважать территориальную целостность соседних государств и придерживаться стандартов демократического общества, говорится в проекте. Сайрес осудил российскую агрессию против Украины в Крыму и на Донбассе.

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Сейчас проект резолюции рассматривает комитет по иностранным делам палаты представителей. Если он поддержит документ, его вынесут на голосование конгресса.

Россию не вернут в "Большую семерку". Потому-что причины, по которым Москву исключили из клуба - аннексия Крыма и война в Донбассе - не исчезли. Решение приняли главы стран "Большой семерки" на саммите во французском городе Биарриц 24-26 августа.