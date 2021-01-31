В США призвали освободить Навального

США осуждают жестокость России против митингующих. Фото: Twitter

В США осуждают жестокость российских властей против демонстрантов и журналистов на акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Об этом написал госсекретарь США Энтони Блинкен в Twitter.

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"США осуждают постоянное применение российскими властями жесткой тактики против мирных демонстрантов и журналистов. Мы призываем Россию освободить задержанных за осуществление своих прав человека, в том числе Алексея Навального", - отметил Блинкен.

В немецком издании Deutsche Welle российского оппозиционера Алексея Навального назвали президентом РФ. Соответствующая ложная новость появилась в Twitter издание.