В США принял присягу новый госсекретарь Помпео

В США прошла церемония присяги нового госсекретаря Майка Помпео. Фото: NBCNightlyNews

В США прошла торжественная церемония в ходе которой Майк Помпео присягнул как новый государственный секретарь страны.

Мероприятие состоялось в помещении Государственного департамента США в Вашингтоне, передает пресс-служба Белого Дома.Помпео заявил, что будет противостоять любым угрозам безопасности, свободы и процветания США, работать в интересах американского народа.

"Я уверен, что моя команда в Вашингтоне и во всем мире под вашим (обращался к Дональду Трампу, - ред.) руководством сможет и будет выполнять нашу миссию в пользу американского народа, и я хочу работать с вами, чтобы выполнить эту работу", - сказал Помпео.

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В свою очередь президент США Дональд Трамп выразил свое доверие и веру в нового госсекретаря.

"Майк заслужил мое глубокое уважение, восхищение и доверие. И вы поймете почему в ближайшие годы. Вероятно, в ближайшие месяцы. У меня есть абсолютная уверенность в том, что он выполнит невероятную работу в качестве 70-го госсекретаря страны", - подчеркнул Трамп .

Кандидатуру Майка Помпео в должности нового госсекретаря поддержали 54 американских сенатора, 41 был против. Он сменил на посту Рекса Тиллерсона, которого президент США Дональд Трамп отправил в отставку в марте 2018 года.