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суббота, 02 мая 2020 14:08

В США препарат от Эболы одобрили для лечения Covid-19

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В США препарат от Эболы одобрили для лечения Covid-19
В США одобрили препарат для лечения Covid-19. Фото: REUTERS.

Управление США по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами (FDA) одобрило использование противовирусного препарата "Ремдесивир" (Remdesivir) для лечения пациентов с Covid-19.

Это означает, что препарат может быть недостаточно изученным. Но его применение рекомендуется, поскольку не существует надежных и проверенных альтернатив, а болезнь, по которой он предназначен, несет серьезный риск здоровью людей. FDA приняла решение, основываясь на недавнем исследовании эффективности "Ремдесивира".

У клинических испытаниях Национального института здравоохранения США с участием 1063 человек, препарат не снизил смертность среди пациентов, но уменьшил срок их пребывания в больнице. В среднем с 15 до 11 дней.

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Сам "Ремдесивир" разработали еще во время вспышки вируса Эбола. Тогда препарат не был эффективным.

Ранее, в отдельных случаях врачи сообщали об улучшении здоровья пациентов с Covid-19 после принятия "Ремдесивира", сообщило издание издание Science.

В FDA отмечают, что "Ремдесивир" может иметь побочные эффекты. Такие как снижение давления, тошнота и рост ферментов печени.

19 апреля в Министерстве здравоохранения Украины заявляли, что работают над тем, чтобы приобрести в США и доставить в Украину "Ремдесивир". Это лекарственное средство включили в протокол лечения Covid-19 в Украине.

2 мая в мире инфицировано коронавирусом 3 344 274 человек. Такие данные карты распространения вируса при Университете Джона Хопкинса. Больше всего случаев заражения зарегистрировали в США, Испании, Италии, Великобритании, Франции, Германии, Турции, России.

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02
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