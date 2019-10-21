В США полк "Азов" могут признать террористической организацией

Бойцов "Азова" требуют признать террористами.

В США в список иностранных террористических организаций может попасть украинский полк "Азов".

С таким требованием к государственному секретарю США Майку Помпео обратились 40 членов Палаты представителей Соединенных Штатов, передает "Голос Америки".

Инициатором обращения является конгрессмен от штата Нью-Йорк Макс Роуз. Все, кто поддержал обращение, - представители Демократической партии.

"Сегодня, если американский гражданин присягает на верность "Исламскому государству" и распространяет их сообщения террора, у правительства есть несколько инструментов, как противостоять угрозе. Однако если тот же американский гражданин присягает на верность насильственной белой экстремистской группе заграницей и распространяет их террористическую риторику, федеральное правительство не имеет доступа к тем же инструментам", - говорится в письме.

В списке иностранных теористичних организаций, куда требуют включить "Азов", входят "Исламское государство", "Аль-Каида", "Хамас", "Хезболла", "Боко Харам" и другие. Из европейских организаций в списке есть ИРА (Ирландская республиканская армия) и ЭТА (террористическая организация, выступающая за независимость Страны Басков).

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"Батальон "Азов" является известной ультранационалистической милицейской организацией в Украине, которая открыто приглашает неонацистов в свои ряды. ... В относительно короткой истории этой группы ООН зафиксировала нарушение прав человека и случаи пыток. Несмотря на эти факты, согласно данным ФБР, "Азов" рекрутирует, радикализирует и тренирует американских граждан в течение лет", - говорится в обращении конгрессменов.

Они также обращают внимание на связь между "Азовом" и террористом, который устроил стрельбу в городе Крайстчерч в Новой Зеландии в марте 2019 года.

"В своем манифесте стрелок вспоминал, что тренировался вместе с "Батальоном "Азов" в Украине и постоянно носил символ, связанный с ними. Оба стрельца в городах Повей (Калифорния) и Эль-Пасо (Техас), говорили, что на них прямо повлиял теракт в Крайстчерч. Связь между "Азовом" и терактами в Америке очевиден", - утверждают конгрессмены.

В список Госдепа включают иностранные организации, которые вовлечены или имеют намерения присоединиться к терроризму, и представляют угрозу для граждан США или национальной безопасности, международных отношений или экономических интересов Соединенных Штатов.

Напомним, в 2018 году Конгресс США запретил использовать средства из военной помощи США для Украины для "вооружения, тренировки или другой поддержки" полка "Азов".