В США полк "Азов" могут признать террористической организацией

 
Ексклюзивы
1/5
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 33912
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 900
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1710
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 2853
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2232
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
Просмотров: 2808
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
Просмотров: 3123
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
Просмотров: 1557
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
Просмотров: 4788
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
1 Просмотров: 2817
Фото
Все фото
8
6
3
6
8
В стране 87% жителей приезжие - украинка рассказала о жизни в Катаре
В стране 87% жителей приезжие - украинка рассказала о жизни в Катаре
В горящем доме погибли 6 детей и 23-летняя женщина
В горящем доме погибли 6 детей и 23-летняя женщина
В России речка затопила общежития: люди не успели убежать
В России речка затопила общежития: люди не успели убежать
Супруги из Украины поделились опытом жизни в Мальте
Супруги из Украины поделились опытом жизни в Мальте
Модель Playboy хочет стать президентом Хорватии: самые &quot;горячие&quot; фото
Модель Playboy хочет стать президентом Хорватии: самые "горячие" фото
Видео
Все видео
В России - потоп и масштабные разрушения
В России - потоп и масштабные разрушения
В океане нашли огромный кокон
В океане нашли огромный кокон
Технику разорвало на куски - показали видео нападения на турецкую армию
Технику разорвало на куски - показали видео нападения на турецкую армию
Показали костюмы, в которых сойдут астронавты на Луну
Показали костюмы, в которых сойдут астронавты на Луну
Украинка участвует в польских выборах
Украинка участвует в польских выборах
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 4518
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7209
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1701
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 999
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 882
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
20 октября 2019
Просмотров: 333
Свої
– Як давно не була в радянській конторі, – кажу, й усі в черзі сміються. Ми в міграційній службі, щоб отримати нові паспорти. Вже ...
понедельник, 21 октября 2019 00:58

В США полк "Азов" могут признать террористической организацией

  Комментировать
В США полк &quot;Азов&quot; могут признать террористической организацией
Бойцов "Азова" требуют признать террористами.

В США в список иностранных террористических организаций может попасть украинский полк "Азов".

С таким требованием к государственному секретарю США Майку Помпео обратились 40 членов Палаты представителей Соединенных Штатов, передает "Голос Америки".

Инициатором обращения является конгрессмен от штата Нью-Йорк Макс Роуз. Все, кто поддержал обращение, - представители Демократической партии.

"Сегодня, если американский гражданин присягает на верность "Исламскому государству" и распространяет их сообщения террора, у правительства есть несколько инструментов, как противостоять угрозе. Однако если тот же американский гражданин присягает на верность насильственной белой экстремистской группе заграницей и распространяет их террористическую риторику, федеральное правительство не имеет доступа к тем же инструментам", - говорится в письме.

В списке иностранных теористичних организаций, куда требуют включить "Азов", входят "Исламское государство", "Аль-Каида", "Хамас", "Хезболла", "Боко Харам" и другие. Из европейских организаций в списке есть ИРА (Ирландская республиканская армия) и ЭТА (террористическая организация, выступающая за независимость Страны Басков).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Азов" отчитался за 8 месяцев боев на Светлодарск дуге

"Батальон "Азов" является известной ультранационалистической милицейской организацией в Украине, которая открыто приглашает неонацистов в свои ряды. ... В относительно короткой истории этой группы ООН зафиксировала нарушение прав человека и случаи пыток. Несмотря на эти факты, согласно данным ФБР, "Азов" рекрутирует, радикализирует и тренирует американских граждан в течение лет", - говорится в обращении конгрессменов.

Они также обращают внимание на связь между "Азовом" и террористом, который устроил стрельбу в городе Крайстчерч в Новой Зеландии в марте 2019 года.

"В своем манифесте стрелок вспоминал, что тренировался вместе с "Батальоном "Азов" в Украине и постоянно носил символ, связанный с ними. Оба стрельца в городах Повей (Калифорния) и Эль-Пасо (Техас), говорили, что на них прямо повлиял теракт в Крайстчерч. Связь между "Азовом" и терактами в Америке очевиден", - утверждают конгрессмены.

В список Госдепа включают иностранные организации, которые вовлечены или имеют намерения присоединиться к терроризму, и представляют угрозу для граждан США или национальной безопасности, международных отношений или экономических интересов Соединенных Штатов.

Напомним, в 2018 году Конгресс США запретил использовать средства из военной помощи США для Украины для "вооружения, тренировки или другой поддержки" полка "Азов".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В США полк "Азов" могут признать террористической организацией». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Обнаженная грудь, грим и пуанты: показали будни королевских балерин
Обнаженная грудь, грим и пуанты: показали будни королевских балерин
24
 2 Просмотров: 253430
В Киеве погибла блогерша
В Киеве погибла блогерша
5
 Просмотров: 26725
Пропавшую 44-летнюю киевлянку нашли убитой
Пропавшую 44-летнюю киевлянку нашли убитой Просмотров: 25614
Деми Роуз едва прикрыла грудь сердечками в пустыне
Деми Роуз едва прикрыла грудь сердечками в пустыне
5
 Просмотров: 22357
Министерство образования и науки поднимет зарплаты педагогам
Министерство образования и науки поднимет зарплаты педагогам Просмотров: 16857
Мир
Борьба со списыванием. Студентов заставили надеть на головы картонные коробки
Борьба со списыванием. Студентов заставили надеть на головы картонные коробки Просмотров: 477
Первый боевой лазер установят на военный корабль США
Первый боевой лазер установят на военный корабль США Просмотров: 1647
Пасажарський самолет пробыл в небе более 19 часов без остановок
Пасажарський самолет пробыл в небе более 19 часов без остановок Просмотров: 1098
В России - потоп и масштабные разрушения
В России - потоп и масштабные разрушения
 Просмотров: 1989
Полиция освобождает Барселону от протестующих
Полиция освобождает Барселону от протестующих Просмотров: 549
Больше всего комментируют
26
Богдан и Кучма согласовали формулу Штайнмайера еще в июле - СМИ
5
"Слуга народа" Бужанский хочет отменить закон о люстрации
5
Появилось видео с Луценко в Лондоне
2
"РФ ничего не будет за" Керченский кризис "- Бабин
2
Обнаженная грудь, грим и пуанты: показали будни королевских балерин
Голосов: 5616
Голосование Почему президент Зеленский согласился на "формулу Штайнмайера"?
  • Хочет быстрых побед для себя и не понимает последствий для страны
  • Делает это из-за давления европейских партнеров
  • Поддался России
  • Это измена и нет, нечего обсуждать
  • Еще не все пропало, ситуацию можно исправить
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua