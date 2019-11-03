В США осуществили запуск украино-американской ракеты

В США запустили украинскую ракету. Фото: Корреспондент

Днепровское КБ "Южное" и другие украинские предприятия заслуженно разделили радость победы с НАСА: 2 ноября в 15 часов 59 минут по киевскому времени (9:00 59 минут по североамериканскому восточному времени) из Центра космических полетов на острове Уоллопс (штат Вирджиния, США) произведен успешный пуск американо-украинской ракеты-носителя среднего класса "Антарес".

Главный разработчик РН "Антарес" - американская корпорация Northrop Grumman. Ракета-носитель состоит из двух ступеней и космического грузового корабля "Сигнус" (третья ступень). Основную конструкцию первой ступени PH "Антарес" разработало ГП "КБ" Южное ", а изготовило ГП ПО ЮМЗ в кооперации с украинскими предприятиями" Хартрон-АРКОС "(Харьков)" Киевприбор "(Киев)," Хартрон-ЮКОМ "(Запорожье) , "ЧЕЗАРА", "РАПИД" (Чернигов) и др. Главный разработчик РН "Антарес" - американская корпорация Northrop Grumman, сообщает пресс-служба КБ "Южное".

Она вывела на орбиту, близкой к орбите Международной космической станции, 12-й автоматический грузовой корабль Cygnus, который должен доставить на МКС около 3750 кг полезного груза по заказу NASA.

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Подготовка PH "Антарес" к пуску, ее испытания и пуск проведены с участием специалистов ГП "КБ" Южное ", ГП ПО ЮМЗ и НПО" Хартрон-АРКОС ". Согласно контракту, техническая поддержка пуска, прием и обработка телеметрической информации в режиме реального времени осуществлялись с территории КБ "Южное". Украинские специалисты в полном объеме обеспечили выполнение всех операций в своем секторе ответственности.