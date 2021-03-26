В США осудили украинцев за контрабанду поддельных лекарств

Двух украинцев задержали в США за контрабанду поддельными лекарствами. Фото: selgazeta

В США осудили 2 граждан Украины за незаконный оборот и контрабанду поддельных лекарств против рака и гепатита.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции Штатов.

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36-летнего Максима Ненадова осудили почти на 6 лет, его сообщника 34-летнего Владимира Николаенко на 2 года и 9 месяцев. Оба признали себя виновными в июле 2020 года.

"Обвиняемые пытались нажиться на чужих болезнях, продавая ложные надежды - включая поддельные лекарства без активного ингредиента - и рискуя здоровьем уязвимых пациентов", - заявил исполняющий обязанности помощника генерального прокурора Николас Маккуэйд с уголовного отдела Министерства юстиции.

После отбывания срока мужчин депортируют.

В Николаевской области брали штурмом банду наркодельцов. В состав преступной группы входили 6 человек в возрасте от 31 до 52 лет.