В США обьяснили, зачем военным создают искусственный интеллект

Автор: blogs.wsj.com В США $ 885 млн потратят на развитие искусственного интеллекта для военных

Министерство обороны США намерено выделить $885 млн на развитие искусственного интеллекта в военных целях.

Эти технологии должны помочь США успешно конкурировать с Россией и Китаем. Использование искусственного интеллекта упростит работу военных и предоставит им время для решения более важных задач, сообщает The Wall Street Journal.

"Часть задачи состоит в том, чтобы обеспечить доступ нашего правительства к лучшим технологиям и применять их со всей должной ответственностью ради наших граждан и бойцов", - отметил вице-президент фирмы-подрядчика Пентагона Booz Allen Hamilton Джош Салливан.

5-летний контракт находится на стадии подписания. Сейчас детали контракта прорабатываются, а его подробности засекречены.

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Пентагон заказал у консорциума Raytheon-Lockheed Martin более чем $ 307,5 млн противотанковых ракетных комплексов Javelin для экспорта. Заказ должен быть выполнен до 31 августа 2021 года. ПТРК Javelin предназначены для продажи Австралии, Эстонии, Литве, Турции, Тайваню и Украине.