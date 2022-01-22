В США объяснили, почему планируют эвакуацию своих граждан из Украины

США сомневаются, стоит ли эвакуировать своих дипломатов из Украины. Фото: unn.com.ua

Правительство США всегда разрабатывает планы эвакуации американских граждан из любой страны, когда там возникают угрозы безопасности, в том числе в случае агрессии России против Украины.

Об этом сообщила представитель Белого дома Джен Псаки, пишет Укринформ.

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"Мы и так уже ввели четвертый уровень рекомендаций по путешествиям в Украину из-за Covid-19, а также отмечали, что гражданам США следует знать, что Россия планирует масштабные военные действия против Украины", - добавила Псаки.

Так она ответила на уведомление СМИ о подготовке планов эвакуации граждан США из Украины.

"Мы проводим тщательное планирование на случай чрезвычайных ситуаций – как делаем это всегда, как только ситуация с безопасностью ухудшается в любой стране мира", - пояснила пресс-секретарь Белого дома.

Ранее сообщалось, что США колеблются, стоит ли эвакуировать членов семей находящихся в Украине дипломатов США. По плану дипломатический персонал сможет добровольно уехать из Украины в случае необходимости, а членам их семей будет приказано вернуться домой.