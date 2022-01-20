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четверг, 20 января 2022 03:28

В США объяснили, какие действия войск РФ сочтут вторжением в Украину

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В США объяснили, какие действия войск РФ сочтут вторжением в Украину
Псаки объяснила позицию США относительно вторжения. Фото: ЕРА

США будут рассматривать как вторжение любое пересечение российскими войсками границы с Украиной.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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"Если какие-то российские войска перейдут границу с Украиной, это будет новым вторжением, и оно столкнется с скорым, строгим и единственным ответом Соединенных Штатов и наших союзников", — говорится в заявлении чиновницы.

Она подчеркнула, что это ясно дал понять президенту России Владимиру Путину глава Белого дома Джо Байден.

Байден по многолетнему опыту знает, что у россиян большой арсенал агрессивных действий. Они ведь, кроме непосредственно действий военных, включают кибератаки и военизированную тактику, добавила Псаки.

Президент США Джо Байден заявил, что Россию ждет катастрофа в случае эскалации конфликта в Украине. Об этом Байден сказал на пресс-конференции, посвященной году со дня начала его правления.

В частности, российским банкам могут запретить проводить операции с долларом.

"В дальнейшем могут быть серьезные экономические последствия. Например, все, что связано с долларом: если они введут войска, они заплатят. Их банки не смогут проводить операции с долларами", — заявил Байден.

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