В США неизвестный обстрелял полицейских

В США обстреляли полицейских. Фото: abcnews.go.com

В США, в городе Боулдер, неизвестный обстрелял полицейских. Они прибыли на вызов о стрельбе на парковке.

ЧП произошло возле супермаркета King Soopers, сообщается на странице городского департамента полиции в Twitter.

По данным правоохранителей, речь идет об одном стрелка.

Есть информация о раненых и задержанном, также несколько человек могли погибнуть.

На место происшествия прибыло много полицейских, в том числе спецназ.

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Полиция призвала горожан избегать района, а его жителей оставаться дома.

Прессекретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что президента Джо Байдена уже проинформировали о произошедшем.

В американском штате Джорджия во время стрельбы в трех спа-салонах погибли восемь человек. Еще один - пострадал.



