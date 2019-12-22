В США людей расстреляли во время поминок

На поминках обстреляли людей.

В Чикаго в США во время поминок по убитым произошла ссора, которая переросла в стрельбу - были ранены 13 человек.

Пострадавшим - от 16 до 46 лет. Четверо из них, в том числе 16-летняя девушка, находятся в критическом состоянии. Об этом рассказал начальник патрульной полиции Чикаго Фред Уоллер, передает CNN.

Сначала обстреляли дом, где происходили поминки. Затем начали целиться в людей, которые из дома сбежали на улицу. Также обстреляли машины, на которых люди пытались скрыться с места стрельбы.

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Камеры уличного наблюдения зафиксировали двух стрелков. Один из них был ранен. Возможно, он участвовал в споре или перестрелках. Второго задержали. Он имел с собой оружие.

Полиция не связывает инцидент с бандитскими разборками.

17 декабря в США неизвестный открыл стрельбу в казино в городе Грейт-Фолс, погибли три человека. Нападавшего в ходе спецоперации ликвидировали.