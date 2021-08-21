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понедельник, 23 августа 2021 07:30

В США казнили двух известных анархистов

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В США казнили двух известных анархистов
Анархисты Сакко и Ванцетти после ареста / Getty Images

23 августа 1927-го, несмотря на всемирные демонстрации в поддержку своей невиновности, анархистов итальянского происхождения Никола Сакко и Бартоломео Ванцетти казнили за убийство.

15 апреля 1920 года кассир обувной компании в Саут-Брейнтри, США, был застрелен вместе со своим охранником. Убийцы, которых описали как двух итальянцев, скрылись с более чем $15 тыс. После того, как Сакко и Ванцетти пошли в гараж, чтобы забрать машину, которая, по словам полиции, была связана с преступлением, их арестовали и обвинили в преступлении. Хотя у обеих мужчин было оружие и они дали ложные показания при задержании, ни один из них ранее не был судим. 14 июля 1921 года их осудили и приговорили к смертной казни.

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В то время в Америке царили антирадикальные настроения, и судебный процесс над Сакко и Ванцетти многие сочли незаконно сенсационным. Власти не дали доказательств украденных денег, и многие другие доказательства против осужденных были позже дискредитированы. В течение следующих нескольких лет в США и во всем мире проводились спорадические акции протеста с призывами к их освобождению.

За несколько дней до казни в городах по миру прошли акции протеста, а в Нью-Йорке и Филадельфии взорвали бомбы. 23 августа Сакко и Ванцетти казнили.

В 1961 году испытание пистолета Сакко с использованием современных методов судебно-медицинской экспертизы доказало, что именно с его пистолета убили охранника. Доказательств, подтверждающих вину Ванцетти, мало. В 1977 году губернатор Майкл Дукакис издал прокламацию, оправдывающую Сакко и Ванцетти, заявив, что с ними обращались несправедливо.


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Дата
23
августа

В США казнили двух известных анархистов

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