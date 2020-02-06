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четверг, 06 февраля 2020 02:05

В США испытали баллистическую ракету Minuteman III

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В США испытали баллистическую ракету Minuteman III
Баллистическую ракету испытали в США. Фото: Кореспондент

Американские военные провели успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.

Запуск не был привязан к какому-либо международному событию или необходимости политического давления на неких лиц, сообщили представители командования ВВС США.

Испытания были плановыми. Ракета была выпущена из установки на авиабазе Ванденберг и без взрывного заряда попала в цель на Маршалловых островах после того, как преодолела 6,7 тысяч километров.

Minuteman III – ракета, способная нести сразу несколько ядерных боеголовок. Она имеет систему индивидуального наведения. Испытания были оценены командованием армии, как успешные.

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Китай испытал баллистическую ракету, которая способна поражать цели на всей территории США.

Баллистическую ракету JL-3, которая способна нести ядерный заряд, запускали с подводной лодки в море Бохай у северных берегов Китая.

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