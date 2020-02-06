В США испытали баллистическую ракету Minuteman III

Американские военные провели успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.
Запуск не был привязан к какому-либо международному событию или необходимости политического давления на неких лиц, сообщили представители командования ВВС США.
Испытания были плановыми. Ракета была выпущена из установки на авиабазе Ванденберг и без взрывного заряда попала в цель на Маршалловых островах после того, как преодолела 6,7 тысяч километров.
Minuteman III – ракета, способная нести сразу несколько ядерных боеголовок. Она имеет систему индивидуального наведения. Испытания были оценены командованием армии, как успешные.
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