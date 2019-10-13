В США арестовали еще одного украинского бизнесмена

Украинского бизнесмена Андрея Кукушкина арестовали в Сан-Франциско.

В США по обвинению в нарушении правил финансирования избирательной кампании действующего президента США Дональда Трампа арестован бизнесмен украинского происхождения, гражданин США Андрей Кукушкин.

46-летний Кукушкин является одним из четырех человек фигурантов обвинительного заключения, обнародованного прокурором США Джеффри Берманом, среди которых - Игорь Фруман и Лев Парнас. Четвертый подозреваемый - Дэвид Коррейя, пишет CBS SF.

"Все четверо обвиняются в сговоре с целью скрыть взносы в размере 10 тыс. долларов в избирательные кампании двух кандидатов штата Невада от неназванного российского бизнесмена, который хотел получить лицензии на бизнес, связанный с марихуаной. Федеральный закон запрещает внесение предвыборных взносов иностранными гражданами", - отмечается в сообщении.

Кукушкин, в отличие от Парнаса и Фрумана, не обвиняется в дополнительном сговоре с целью скрыть выплату неназванному члену Конгресса, чтобы продвинуть "интересы по крайней мере одного чиновника украинского правительства".

Кукушкин был арестован в Сан-Франциско утром 10 октября. Изначально он предстал перед мировым судьей в Сан-Франциско. Согласно судебным протоколам, его взяли под стражу до слушания в пятницу.

Позже Кукушкин будет переведен в Нью-Йорк, где ему предъявят обвинения.

9 октября в США задержали двух бизнесменов Льва Парнаса и Игоря Фрумана – уроженцев Украины и Беларуси, – которые были спонсорами избирательной кампании действующего президента США Дональда Трампа. Их обвиняют в нарушении правил финансирования избирательных кампаний.

10 октября суд взял Парнаса и Фрумана под арест. Адвокат Трампа Руди Джулиани называл этих бизнесменов своими клиентами.