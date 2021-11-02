В США 70% взрослого населения полностью вакцинировались от Covid-19

В Соединенных Штатах Америки 70% взрослого населения полностью иммунизированы от коронавируса. 80% граждан получили первую дозу вакцины.
Об этом заявил координатор Белого дома по коронавирусу Джеффри Зиентс.
Зиентс отметил, что вакцинация детей от 5 до 11 лет будет реализовываться с 8 ноября при условии, что Центры по контролю и профилактике заболеваний также рекомендуют вакцину для детей.
Администрация приобрела достаточное количество вакцины Pfizer, чтобы привить всех 28 млн детей, имеющих на это право, добавил представитель Белого дома.
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В США эксперты управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов не поддержали вакцинацию молодежи третьей дозой Covid-вакцины Pfizer.
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