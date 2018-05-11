В средней школе произошла стрельба

В школе г. Палмдейл в Калифорнии, США произошла стрельба.
Шериф округа Лос-Анджелес заявил, что в управление полиции сообщили о человеке с оружием в здании средней школы, сообщает Fox News.
Было сообщение, что один человек получил огнестрельное ранение. Эта информация не подтвердилась.
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Задержанных нет, школа на данный момент не работает.
На юго-западе американского штата Кентукки ученик школы открыл стрельбу. По меньшей мере пять человек погибли в результате стрельбы.
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