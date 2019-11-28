В Шотландии заговорили о референдуме за независимость

Шотландия хочет независимости. Фото: kommersant.uk

Первый министр шотландского правительства Никола Стерджен заявила о намерении провести референдум о независимости Шотландии после победы на выборах.

В обнародованном предвыборном манифесте Шотландской национальной партии (SNP), Стерджен пообещала избежать Brexit и отдать будущее Шотландии в руки шотландцев, сообщает BBC.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Великобритания пошла на уступки ЕС - эксперт о новом соглашении о Brexit

В документе указано, что в случае успеха партии на выборах, направит "четкий" сигнал о том, что референдум о независимости нужно провести в следующем году.

По словам политика, страна оказалась перед "принципиальным вопросом" о том, кто должен решать ее будущее.

SNP удалось получить 35 мест на последних всеобщих выборах в 2017-м, что сделало ее третьей по величине партией в парламенте Великобритании.

В шотландском Глазго 2 ноября состоялась массовая демонстрация за независимость от Великобритании. Организаторы оценили количество участников в 20 000 человек.