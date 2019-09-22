В Сомали террористы напали на военную базу, есть погибшие

В результате нападения погибли 8 военнослужащих национальной армии. Фото: PIlorm

В Сомали террористы напали на военную базу национальной армии в провинции Нижний Сабель.

Нападение было совершено утром 22 сентября, погибли по меньшей мере восемь военнослужащих. Об этом сообщает Anadolu.

"По меньшей мере восемь военнослужащих правительственных сил были убиты, еще несколько ранены в результате нападения боевиков сомалийской ветви аль-Каиды аль-Шабааб на базу Сомали национальной армии в провинции Нижний Сабель", - говорится в сообщении.

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В результате нападения исламистской группы на отель в Сомали погибли журналисты и министр. Происшествие произошло в отеле Asasey в городе Кисмайо, где власть и журналисты обсуждали выборы.