В случае вторжения Россию отрежут от международных рынков – Урсула фон дер Ляйен

Россию могут отрезать от международного рынка. Фото: Reuters

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в случае военного вторжения в Украину Россию отрежут от международных финансовых рынков и будут лишат доступа к основным экспортным товарам.

Об этом сообщает "Интерфакс".

По ее словам, Россия будет оставаться без передовых товаров.

"В принципе, Россия будет отрезана от международных финансовых рынков", – сказала фон дер Ляйен.

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Она добавила, что санкции против Росси введут на экспорт всех товаров, "срочно необходимых ей для модернизации и диверсификации своей экономики, которые мы производим". По ее словам, таким товарам нет замены. В частности, фон дер Ляйен отметила зависимость России от экспорта ископаемого топлива.

Глава Европейской комиссии еще раз призвала Россию разрешить ситуацию дипломатически.

"Это окно все еще открыто", - подчеркнула она.

Европейский Союз готов к перебоям поставок газа из России. Об этом сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В ЕС разработали новый набор чрезвычайных мер. Фон дер Ляен повторила предупреждение о реакции на вторжение. Будет не только замораживание активов и запрет на въезд россиянам.